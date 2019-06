Si complica l’affare Cillessen per il Benfica. Il portiere olandese del Barcellona sembrava vicinissimo all’accordo con il club portoghese, ma i catalani non chiedono meno di 60 milioni per privarsi del vice Ter Stegen. Di fronte ad una simile richiesta, il Benfica sembra più propenso a prendere in considerazione altre soluzioni: il candidato per la porta lusitana diventa così Keylor Navas. Dunque l’estremo difensore protagonista ai Mondiali 2014 sarà costretto a guardarsi intorno per valutare una nuova collocazione. La Juventus era stata accostata a Cillessen anche a causa della ricerca di un estremo difensore che potesse rimpiazzare all’occorrenza il titolare Wojciech Szczesny. Un’idea che potrebbe tornare presto di moda.