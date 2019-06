Continua a rimanere viva l’ipotesi Jasper Cillessen per la porta della Juventus. Il portiere olandese vuole lasciare il Barcellona per avere più spazio dopo le ultime stagioni vissute all’ombra di Marc-André Ter Stegen. Benfica e Valencia si sono fatti avanti, ma la richiesta da 60 milioni del club catalano ha complicato i piani degli eventuali acquirenti. La Juventus sta cercando di capire come muoversi. Mattia Perin potrebbe lasciare i bianconeri per giocare da protagonista nella nuova Roma. Cillessen aveva ammesso il proprio interesse nel far parte della stessa squadra di Cristiano Ronaldo e sarebbe un numero 2 ideale per rimpiazzare Wojciech Szczesny. Resta da capire se il Barcellona abbasserà le proprie pretese e se l’olandese accetterà di svolgere nuovamente un ruolo più da gregario che da protagonista assoluto.