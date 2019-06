Barcellona non sembra essere più la collocazione gradita per Jasper Cillessen. Il portiere olandese, infatti, è pronto a lasciare i Blaugrana dopo due stagioni vissute all’ombra di Marc André Ter Stegen. Ora, il giocatore cerca più spazio e dunque il divorzio sembra un’ipotesi assai reale. Il suo nome è stato accostato alla Juventus per via del desiderio di essere compagno di squadra di Cristiano Ronaldo. Va detto che in bianconero si troverebbe a dover fare, con molta probabilità, il vice di Wojciech Szczesny, numero uno inamovibile. Anche per questo, nelle ultime ore, l’ipotesi Juve si è leggermente sgonfiata, lasciando spazio al Valencia. La chiave per risolvere la trattativa è un ex juventino: Neto. Secondo Marca, lo scambio di portieri, con Neto a Barcellona e Cillessen a Valencia potrebbe essere la carta giusta per accontentare tutti.