Saldo mercato dal 2014 al 2023: la situazione delle italiane

Saldo mercato degli ultimi 10 anni: le società peggiori

Saldo mercato degli ultimi 10 anni: le società migliori

Calcio e Finanza analizza il 448esimo report settimanale del, che ha preso in esame i 50 club del mondo con ilconsiderando il periodo tra il 2014 e il 2023. A guidare la classifica come società più virtuosa è il, che ha sfruttato al massimo la notorietà che gli ha dato la vittoria della Ligue 1 nel 2020/21 per rivendere i migliori talenti sfornati negli anni successivi, mentre a ricevere la palma del club peggiore con un saldo negativo di 631 milioni è il, autore di alcuni degli affari più costosi nella storia del calcio. Lasi posiziona al 10° posto tra le società "peggiori" (-219 milioni), ma tra le italiane va male anche il, 6° con -298 milioni. Bene, invece,Questa la situazione complessiva delle società del nostro campionato presenti neldel CIES:Sassuolo: +208 milioni di euro;Atalanta: +200 milioni;Fiorentina: +117 milioni;Sampdoria: +114 milioni;Udinese: +111 milioni;Genoa: +98 milioni;Verona: +81 milioni;Roma: -75 milioni;Inter: -168 milioni;Juventus: -219 milioni;Milan: -298 milioni.Barcellona: -631 milioni di euro;Chelsea: -483 milioni;Arsenal: -436 milioni;PSG: -410 milioni;Manchester United: -328 milioni;Milan: -298 milioni;Aston Villa: -256 milioni;Everton: -251 milioni;Liverpool: -249 milioni;Juventus: -219 milioni.Lille: +386 milioni di euro;Ajax: +317 milioni;Salisburgo: +233 milioni;Monaco: +218 milioni;Lipsia: +216 milioni;Sassuolo: +208 milioni;Benfica: +200 milioni;Atalanta: +200 milioni;Eintracht Francoforte: +182 milioni;Sporting Lisbona: +169 milioni.