Miralem Pjanic sul tetto d'Europa. A raccontarlo è il CIES, che incorona il bosniaco come il giocatore dal rendimento più alto di tutta Europa. Non un premio fisico, ma un'ulteriore investitura in un momento assolutamente brillante per il mediano ex Roma. Come dimostrato anche nei numeri, Pjanic è diventato un esponente di primissimo piano del sarrismo: oltre cento tocchi di palla a partita, metronomo perfetto di una squadra che ora inizia ad andare coi tempi giusti. E poi... poi il Cies, quest'ultima gratificazione e una certezza: continuare in questo modo, perché siamo solo a ottobre e ci sono ancora mille pagine da scrivere in questa stagione.