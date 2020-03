Nel suo report settimanale, Il CIES Football Observatory ha stilato la classifica dei 50 giocatori nati dal 2000 in sù, tra i top 5 campionati europei, con il valore di mercato maggiore. Domina la graduatoria il Borussia Dortmund: al primo posto Jadon Sancho, valutato quasi 200 milioni di euro, al secondo Erling Haaland a quasi la metà, 101 milioni. In top 10 un solo italiano ed ex conoscenza della Juve, Moise Kean. L’attaccante classe 2000, attualmente in forza all’Everton, si trova proprio al decimo posto, con un valore di 46 milioni di euro.