L’Osservatorio calcistico del CIES ha stilato la classifica delle 20 squadre partecipanti ai 5 maggiori campionati europei per costo della rosa. Le prime posizioni sono quasi tutte inglesi, con ben sei squadre in Top 10, e fanno dei club d'Oltremanica i più spendaccioni d'Europa. Ma non è finita qui. Solo la Juve tra le italiane è nelle prime dieci a livello europeo, ben più indietro le altre. Lo studio si ferma alle finestre di trasferimenti dell’anno 2019, lasciando da parte l'anno in corso.



Ecco la classifica: