L'ultimo studio del CIES? Dominato dalla Bundesliga. L'Osservatorio sul Calcio ha analizzato i giocatori in base a minuti giocato in campionato e livello delle squadre in cui i calciatori sono tesserati: e il campionato si prende le prime tre posizioni, con Jadon Sancho che batte Alphonso Davies e Erling Haaland. Il primo della Serie A è Dejan Kulusevski in nona posizione, seguito da Sebastian Walukiewicz (16°). Il primo italiano è Sandro Tonali (19°), seguito da Moise Kean. Nella top 25 spazio anche per Dusan Vlahovic e Marash Kumbulla. Menzione d'onore per Samuele Ricci (Empoli), unico italiano a entrare nella top 25 dedicata ai 2001 (è 19°).