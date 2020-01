Your browser does not support iframes.

Il Cies ha pubblicato la nuova classifica dei giocatori più cari al mondo e in Serie A, aggiornata all'inizio di questo 2020. C'è Kylian Mbappé, stella del Paris Saint-Germain e da sempre sogno di mercato anche della Juventus, al primo posto con i suoi 265,2 milioni di euro di valore complessivo. Dietro di lui Raheem Sterling del City (223,7 milioni) e Momo Salah del Liverpool (175,1 milioni). Poi tutti gli altri, con Messi solo ottavo, dietro a Mané, Kane e Rashford. Chiude la Top 10 Lautaro Martinez dell'Inter a 115,7 milioni di euro, unico dei giocatori della Serie A, ma non ci sono né Ronaldo, né Dybala, né De Ligt, che non compaiono nemmeno in Top 20. E in Serie A?



I 10 calciatori più costosi in Serie A: eccoli nella nostra gallery.