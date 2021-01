Quali sono i giocatori con il valore di mercato più alto al mondo? Bella domanda in sede di apertura della sessione invernale di calciomercato, a cui l’Osservatori CIES ha dato risposta stilando una classifica ad hoc, stimata sulla base di un algoritmo che comprende parametri non solo qualitativi e di crescita del calciatore, ma anche relativi alla durata dei contratti. In testa Marcus Rashford, attaccante del Manchester United valutato 165,6 milioni di euro. Segue Erlin Haaland, graditissimo alla Juventus, a 152 milioni. L’ultimo gradino del podio è occupato dal terzino del Liverpool Alexander-Arnold, con i suoi 151,6 milioni di valore. Poco più di Bruno Fernandes, quarto a 151,1. Kylian Mbappé solo quinto, che con il contratto in scadenza nel 2022 viene valutato 149,4 milioni



E LA JUVE? – Per trovare un giocatore della Serie A bisogna scorrere la classifica fino alla 16ª posizione, dove si trova Achraf Hakimi dell’Inter a 113,7 milioni. Il primo giocatore della Juventus è Matthijs De Ligt, 22° a quota 104,1 milioni.