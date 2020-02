Come vengono impiegati i giovani in Europa? A spiegarlo ci ha pensato il CIES Football Observatory, che nel suo report settimanale ha analizzato il minutaggio dei giocatori nati dal 2000 in avanti, che calcano i campi dei top 5 campionati europei (Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1). A dominare la classifica è Dejan Kulusevki con il 95% dei minuti giocati. Il gioiellino svedese classe 2000 della Juventus, in prestito al Parma fino al termine della stagione, ha strabiliato in questo campionato, spingendo Paratici a strapparlo alla concorrenza (35 milioni + 9 di bonus). Al secondo posto altra conoscenza della Serie A, il centrocampista del Brescia Sandro Tonali con il 94%. In questa lista, che comprende 20 giocatori, ci sono anche il difensore dell’Hellas Verona Marash Kumbulla (61%), Hamed Traoré centrocampista del Sassuolo (56%) e infine l’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic (42%).