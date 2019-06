Your browser does not support iframes.

E' Kylian Mbappé il calciatore con il valore di mercato più alto, a giudizio dell'Osservatorio del Calcio, in vista del prossimo mercato estivo. Il gioiello classe '97 del Paris Saint-Germain, tra i sogni di Fabio Paratici e Andrea Agnelli per la Juventus, vale ben 252 milioni di euro secondo il Cies. Secondo in graduatoria è invece Mohamed Salah del Liverpool, issatosi a 219.6 milioni, davanti ai 207.8 di Raheem Sterling, reduce da una stagione da urlo al Manchester City.



E LA JUVE... - Il primo nome in classifica per la Juventus è quello di Cristiano Ronaldo, che però non va oltre la posizione numero 20, con un valore di "appena" 118.1 milioni di euro. Poco più in basso si trova Paulo Dybala, che secondo l'Osservatorio vale ben 108.2 milioni. In classifica c'è anche Rodrigo Bentancur, alla posizione numero 46 con i suoi 77.8 milioni di valore. Oltre la posizione numero 50 ecco anche Joao Cancelo (66), che vale 69 milioni secondo il Cies.



E i grandi obiettivi di mercato della Juventus quanto valgono? Da Pogba a Icardi: scopritelo nella nostra gallery dedicata.