Il CIES, l'osservatorio che valuta il prezzo dei calciatori, ha aggiornato i propri parametri, per quanto riguarda i cinque massimi campionati europei. Per quanto riguarda la Serie A, occhi puntati sui centrocampisti: nella Top Ten del torneo italiano, infatti, ci sono anche due giocatori della Juventus. Al settimo posto, alle spalle del milanista Frank Kessie, si piazza Miralem Pjanic. Il bosniaco, infatti, vale 42,1 milioni di euro. Il secondo bianconero, invece, è Rodrigo Bentancur: il centrocampista uruguaiano sorprende tutti e si piazza al secondo posto, con un valore totale di 74,2 milioni di euro. Quasi dieci in più di Christian Eriksen, dell'Inter, che si piazza quarto a 66 milioni, ma sei in meno di Fabian Ruiz: il napoletano, prossimo avversario della Juve, vale infatti 81 milioni di euro.