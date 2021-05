Il Cies, noto osservatorio statistico sul calcio, ha stilato una classifica della Serie A in base ai giocatori del vivaio che le squadre fanno scendere in campo. La Juventus è quartultima, con soli tre giocatori. Peggio ancora l'Inter scudettata, con appena un giocatore. In cima alla graduatoria ci sono invece il Genoa e il Milan, con 5 giocatori, seguite dallo Spezia a quota 4. Dati che mostrano come l'impiego di elementi "fatti in casa" possa essere sì importante su più livelli, ma non sia una condicio sine qua non per poter vincere un titolo.