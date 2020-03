L’Osservatorio calcistico del CIES, nel suo report settimanale, ha stilato la classifica delle 20 squadre partecipanti ai 5 maggiori campionati europei per valore della rosa. La graduatoria è dominata dalle squadre inglesi: in vetta c’è il Liverpool con una valutazione di 1405 milioni di euro, al secondo posto il Manchester City (1361). Le altre squadre di Premier League si trovano fuori dal podio, chi a ridosso come il Chelsea al 5° posto e il Manchester United al 6°, chi invece più staccato: Tottenham 9°, Arsenal 15°, Leicester 16° ed Everton 18°. Oltre i Reds e i Citizens la top tre è completata dal Barcellona, che con i suoi 1170 milioni di valutazione si colloca al terzo posto. Alle sue spalle i rivali del Real Madrid. Per quanto riguardo le italiane, la Juventus è la squadra più costosa: 10ª posizione per i bianconeri con 783 milioni, 11ª per l’Inter, 17ª per il Napoli e 19ª per la Roma.