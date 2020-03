1









Gli effetti del coronavirus si fanno sentire anche sul mercato. Secondo il CIES, se i campionati di calcio non dovessero ripartire, ci sarebbero ripercussioni sui valori delle rose dei calciatori con grosse svalutazioni nelle rose. Tra gli esempi c'è quello di Paul Pogba, centrocampista dello United e obiettivo della Juventus. Il cartellino subirebbe una svalutazione del 28% con il valore di Pogba che passerebbe dunque da 65 a 35 milioni di euro. Il contratto del francese scade nel 2021 ma i Red Devils hanno in mano un'opzione per il rinnovo unilaterale dell'accordo per un'altra stagione.