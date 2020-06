3









8 nomi tra Juve e Roma. Da Mandragora a Kluivert, da Bernardeschi a Rugani, passando per Romero, Under e ovviamente Zaniolo: tra Juve e Roma c'è il gioco dell'8. Scrive Tuttosport: "Fra i due club si profila la possibilità di uno o più scambi, dettati anche da motivi di bilancio. Bernardeschi, Mandragora, Rugani e Romero da una parte; Zaniolo, Under e Kluivert e Cristante dall'altra". Su Gazzetta, l'intervista a Marotta: "Voglio tutto". L'ex Juve, oggi amministratore delegato dell'Inter, parla degli obiettivi, di Lautaro, degli obiettivi italiani e del calcio spaccato.



Sul Corriere dello Sport, ecco "Il campo vince": tutto pronto per la 'Grande abbuffata'. Nella gallery, le prime pagine.