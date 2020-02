"Ciclone Guardiola". Titola così Tuttosport parlando della Juventus: la squalifica dalle Coppe per 2 anni del Manchester City apre allo scenario dell'allenatore catalano in Italia, ora si può fare. I rumors della scorsa estate, quando le reali possibilità di un suo approdo alla Juve erano meno che minime, hanno alimentato le voci presenti, dando seguito a quelle che mettono in bilico il futuro di Maurizio Sarri, fortemente dipendente dai risultati a fine stagione. Così il capitolo Guardiola-Juve si è riaperto e il catalano continua a stuzzicare la fantasia dei tifosi e di Agnelli, ma l'idea c'è.