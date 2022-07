Tanti saluti ad Aaron. Il centrocampista gallese ha ufficializzato ieri il suo addio ai bianconeri: risoluzione anticipata del contratto, con un incentivo pari alla metà dell'ultimo anno di stipendio. I dirigenti hanno così liberato spazio nel monte ingaggi e in rosa. Adesso, ecco, cosa si fa?Il prossimo alla partenza dovrebbe essere Arthur Melo. Secondo quanto raccolto da Tuttosport, continuano i sondaggi per il brasiliano, sul quale ad oggi è in pressing il Valencia. Non è facile, ma non è neanche impossibile. Il motivo? Gli spagnoli non intendono pagare tutto lo stipendio del brasiliano. Arthur, però, ha in testa la Coppa del Mondo in Qatar ed è consapevole che per tagliare il traguardo dovrà giocare con continuità. "Proprio per questo negli ambienti brasiliani non escludono un sacrificio economico", prosegue il quotidiano. Che indica il solito nome in entrata: Paredes.Con l'addio di Arthur potrebbe partire la fase 2 delle trattative. Paredes segue costantemente l'evoluzione della situazione, è pronto a lasciare il Psg e ormai si vede alla Juve, dove c'è il suo grande amico Di Maria. Leandro è pronto a tornare in Serie A e non vede l'ora, sa però benissimo che il club bianconero deve fargli spazio.