Una nuova avventura professionale per il professor Pincella, nutriziosta della Juventus: il professionista sarà infatti nello staff di Antonio Conte, e lascerà la Juventus dopo ormai diversi anni. Un bel colpo per il nuovo tecnico dell'Inter, che sui collaboratori ha costruito un vero e proprio patto di ferro con la società nerazzurra: per il Corriere dello Sport, infatti, il leccese ha deciso anche di cambiare il team manager nerazzurro. Finirà il rapporto con Fabio Pinna e arriverà Matteo Tagliacarne, nell'ultima stagione al Napoli. Una decisione basata sulla professionalità e sugli aspetti da limare in casa interista. Pure sui dettagli, si vince.