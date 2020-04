3









Higuain non torna? La Juve quasi si scrolla le spalle. Quasi, eh. Perché poi c'è un contratto di mezzo e alcuni obblighi, non soltanto di natura morale. Intanto, il futuro è a un passo e il pensiero inizia a farsi fisso: c'è da sostituirlo, Gonzalo. Vada come deve andare, il rapporto sembra saturo e i tempi buoni per acquistare un nuovo centravanti. Peccato che le casse non siano poi così piene: non potevano esserlo dopo la catastrofe coronavirus.



IL SOGNO - Il sogno per il nuovo numero nove è sempre Harry Kane. Come ricorda il Corriere dello Sport, l'inglese è l'attaccante che la Juve ritiene perfettamente in linea con le proprie ambizioni E' un leader e potrebbe lavorare per e con Cristiano Ronaldo. Il problema ovviamente è il Tottenham: la valutazione è fissa oltre i cento milioni, e non sarà semplice. Le alternative restano di lusso: Gabriel Jesus sarebbe tra i preferiti di Maurizio Sarri, mentre Icardi è oggi più concreto (a patto che lo prenda prima il Paris Saint Germain).