Mesi e mesi trascorsi a sentire ripetere ogni giorno la tiritera “Ronaldo lascerà la Juve” e invece, quello che lascia, alla fine sarà Lionel Messi.Diciamolo: è ancora più clamoroso e sorprendente. O no? Perché se alla Continassa se ne sarebbero fatti anche una ragione del possibile addio di CR7, al Barca, col ritorno di Laporta, l’addio alla pulce non era più all’ordine del giorno.Morale: la Juventus – seppur in crisi finanziaria causa covid –, mentre il Barcellona non ha soldi a sufficienza per trattenere Messi. O meglio: per poter stipendiare ancora l’argentino dovrebbe liberarsi di parecchi giocatori della rosa, tutti con ingaggi pesanti, ed è molto complicato. Perderà così il giocatore-simbolo del club blaugrana.Adesso il tormentone cambia:. Gli approdi possibili non sono tanti:. Quello che voleva il portoghese, ma non l’ha preso.Discorso che si riproporrà adesso, pari pari, per Messi.Problemi che non riguardano la, dove appunto resterà Ronaldo. Come da mesi vi scriveva e ripeteva in tv il sottoscritto,. Anche se gli indizi andavano quasi tutti in quella direzione:, Cherubini e Agnelli che alla prima conferenza della stagione hanno messo CR7 ancora al centro del progetto (e non Dybala, come continuano a ripetere in tanti), più varie ed eventuali. Persino un incontro a Montecarlo tra Mendes e il presidente bianconero, di cui diedi tempestivamente notizia e nel quale si parlò di Ronaldo e persino di un possibile prolungamento del contratto.Da giovedì il tormentone è cambiato:Perché Ronaldo(anche se qualche irriducibile che lo vede lontano dalla Moli in giro c’è ancora)Buon divertimento.