Il 28 maggio non è una giornata come le altre, perché il calcio italiano riparte da qui. Da oggi. In questo giovedì si decide il futuro del calcio italiano, con l’incontro tra la Lega e Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport alla ricerca di una data per la ripresa del campionato.



Ma nelle prime pagine di oggi c'è spazio anche per il mercato: Juve con Jorginho, mentre Arthur retrocede. E, come dicono in Spagna, non sembra volersi spostare. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi nella nostra gallery.