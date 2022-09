La sfida di oggi contro la Fiorentina è centrale per le ambizioni presenti e future, con i bianconeri a caccia di una vittoria che possa lanciare al meglio la squadra anche verso la trasferta contro il Paris Saint-Germain di martedì. Ieri, Allegri è stato blindatissimo sulla formazione che scenderà in campo al Franchi e centrare il quinto risultato utile consecutivo (proseguendo il trend: 6 punti in più rispetto alla stagione precedente dopo 4 turni, nessuno così bene). Oggi comincia il tour de force che per un paio di settimane vedrà la Juve giocare ogni tre giorni tra Serie A e Champions League.Allegri costruisce la squadra pensando anche a Parigi, ma sembra pronto a lanciare subito l'ultimo acquisto del mercato bianconero. Secondo quanto scrive Tuttosport, come e quanto veloce girerà la palla sulla mediana dipenderà in parte dal tipo di pressing che offrirà la Fiorentina e dall’utilizzo o meno diche ha solo di fatto due allenamenti con i nuovi compagni ma sente già aria da titolare. E, magari, a cambiare il ritmo della Juve con qualche verticalizzazione in più.