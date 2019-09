Your browser does not support iframes.

L'Inter è tornata in vetta alla classifica di Serie A, sempre a punteggio pieno e a +2 sulla Juventus. "Ci vediamo il 6 ottobre", scrive Tuttosport in prima pagina in vista del big match. Il quotidiano, poi, spara la bomba: "Fifa, che scandalo. CR7 scippato!", con le testimonianze del capitano del Nicaragua e del commissario tecnico del Sudan. Il Corriere dello Sport, invece, mette "Sand'Ambrosio", che salva i nerazzurri di Antonio Conte, in prima pagina. Dalla Spagna, As e Marca elogiano Vinicius e Rodrygo nella vittoria del Real Madrid, mentre dall'Inghilterra il Sun punta il dito contro il Manchester United di Paul Pogba, che soffre oltre il dovuto in Carabao Cup.



Le prime pagine dei quotidiani nella nostra gallery dedicata.