Ci sono novità sulle condizioni di Lewandowski

Robert Lewandowski sarà sottoposto a nuovi accertamenti nelle prossime 24 ore per valutare l'entità dell'infortunio muscolare riportato recentemente. L’attaccante del Barcellona, pedina fondamentale per la squadra di Flick, ha accusato un problema muscolare che ora necessita di approfondimenti per stabilire tempi e modalità di recupero.Lo staff medico blaugrana procederà con una serie di test clinici e strumentali per avere un quadro chiaro della situazione. L’obiettivo è comprendere con precisione la gravità del problema e impostare un percorso di riabilitazione adeguato, evitando ricadute o ulteriori complicazioni. Lo riporta Fabrizio Romano.

Lewandowski, che in questa stagione ha continuato a essere un punto di riferimento in attacco grazie alla sua esperienza e alla capacità realizzativa, rischia ora di dover saltare alcune partite cruciali in Liga e, forse, in Europa. Lo staff tecnico e i tifosi attendono con ansia l’esito degli esami, nella speranza che si tratti solo di un infortunio di lieve entità.Nelle prossime ore se ne saprà di più, ma la priorità è ora la salute del giocatore e un recupero che sia completo e sicuro. Solo dopo i controlli sarà possibile stabilire una data per il rientro in campo.