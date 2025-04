Ci sono novità sul futuro di Massimiliano Allegri

Il futuro di Massimiliano Allegri continua a far discutere. A fare chiarezza è stato Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, che ha rivelato importanti dettagli sulle prossime mosse dell'ex tecnico bianconero.Secondo Romano, Allegri ha ricevuto nuovi contatti da club dell’Arabia Saudita, già interessati a lui nei mesi scorsi. Tuttavia, l’allenatore ha deciso di mettere queste proposte in standby, confermando la sua volontà di restare nel calcio europeo. “La priorità di Allegri è l’Europa, preferibilmente l’Italia”, ha dichiarato Romano.

Il tecnico toscano, dunque, non sembra intenzionato ad accettare al momento le offerte esotiche, preferendo aspettare l’evolversi della situazione in alcuni club europei. “Credo che ci siano buone possibilità di vedere Allegri ancora in Italia – ha aggiunto Romano – ma dipenderà da tanti incastri. Dobbiamo aspettare qualche settimana, tra risultati e decisioni dei direttori sportivi”.Tutto ancora aperto, quindi. Allegri guarda al futuro con cautela, ma senza chiudere del tutto le porte all’estero. La certezza, per ora, è che il suo prossimo passo sarà valutato con grande attenzione. E il suo nome resta caldo nel panorama italiano.