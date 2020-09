Destinata a fare discutere per molto tempo, la truffa operata dall'Università per Stranieri di Perugia riguardante l'esame di lingua italiana del Pistolero, necessario per ottenere la cittadinanza, trova nuovi sviluppi. Se le indiscrezioni del Corriere della Sera"La Juventus - scrive il quotidiano - decise di rinunciare a Luis Suarez, svicolando dal ginepraio di una trattativa spinosa, giusto due giorni prima dell’esame di Perugia: fu una resa improvvisa ai tempi strettissimi che l’ingaggio dell’uruguaiano stava comportando, visto che il passaporto italiano del giocatore del Barcellona sarebbe dovuto arrivare al massimo entro il 5 ottobre, ultimo giorno utile per tesserare un nuovo acquisto. Suarez era ormai diventato il primo obiettivo del mercato juventino, scalzando il romanista Dzeko, ma all’inizio della scorsa settimana il club bianconero si convinse che non ci sarebbe stata la possibilità di completare la pratica nel giro di 15-20 giorni e perciò fece sapere che nella corsa contro il tempo avrebbe lasciato che vincesse il tempo. E si arrese".E prosegue: ", e a girarle allo staff di Suarez. Se poi lui, che non ha un manager vero e proprio né una struttura ad assisterlo, ha voluto sostenere l’esame ugualmente, è stata una scelta sua".E chiosa: "Per configurare un illecito sportivo dovrebbe emergere un’attività della Juventus al fine di accomodare l’esame, cosa che non risulta allo stato dei fatti".