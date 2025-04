Getty Images

Ci sarà Teun Koopmeiners contro il Monza? Le ultime

un' ora fa



La Juventus questa mattina alla Continassa si è allenata agli ordini del tecnico croato Igor Tudor per preparare la sfida contro il Monza in programma all'Allianz Stadium di Torino domenica alle ore 18. Chi si è allenato ancora a parte rispetto al gruppo squadra è il centrocampista olandese classe 1998 Teun Koopmeiners ancora alle prese con il problema al tendine d'Achille. Le sue condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno ma al momento la sua presenza per la sfida dello Stadium di domenica pomeriggio sembra essere in forte dubbio.