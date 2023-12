Pauloè la grande incognita della sfida tra Juventus e Roma. Queste le parole di Jose Mourinho in conferenza stampa in merito:- "Non ti do risposte sui titolari e su chi gioca. La conferenza a quest’ora, prima dell’allenamento, è una protezione. La sensazione è che Dybala sarà disponibile, poi vedremo se giocherà, se andrà in panchina. Al di là del fatto che non voglio dire nulla, ancora non ho deciso. Se tutto andrà bene nella rifinitura, verrà con noi".