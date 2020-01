Tre punti in tasca e primo posto in solitaria in classifica. Ma il gioco? Il punto è sempre quello: la Juve non diverte.. Soprattutto nella ripresa, quando la squadra si è fatta schiacciare dalla squadra di Fonseca rischiando anche di subire il pareggio. E proprio quando Sarri pensava di essersi sbarazzato dell'ombra di Allegri...