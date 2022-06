Ci risiamo. La Juve cerca un centravanti con determinate caratteristiche, sul mercato sta per tornare Edin Dzeko. E uno degli eterni matrimoni incompiuti torna d'attualità. Non sono solo speculazioni giornalistiche, se l'Inter per far spazio agli arrivi di Romelu Lukaku e Paulo Dybala dovesse averne bisogno, potrebbe davvero consegnare di fatto il cartellino in mano al bosniaco. Con il suo agente Alessandro Lucci che ha un canale diretto e sempre attivo a unirlo alla Juve, che ha già sondato il terreno: a determinate condizioni, i bianconeri tenterebbero ancora e per l'ultima volta di ingaggiare Dzeko. Che in passato è stato vicino o vicinissimo almeno altre quattro volte





