Come racconta Tuttosport, Milik insiste per la Juve. Una nuova conferma è arrivata dai club esteri che hanno sondato il polacco, che continua a confermarsi professionale in campo (il rigore che ha deciso la Coppa Italia, del resto, insegna). Il suo desiderio però non cambia: vuole giocare per Maurizio Sarri a Torino, e farlo con giocatori del calibro di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Negli ultimi giorni alcuni club stranieri hanno provato a capire se possa esserci disponibilità da parte del centravanti: Atletico Madrid e Tottenham hanno provato ad avanzare un'offensiva, ma il terreno non è stato certamente fertile.