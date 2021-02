“Ci penso io!”. Con questa esclamazione, Tuttosport lancia la Juventus nella sfida di Champions League contro il Porto, ponendo il focus su Cristiano Ronaldo: “Stasera Porto-Juve, andata degli ottavi di Champions. Pirlo perde anche Bonucci (possibile stop di 20 giorni), ma Ronaldo sente aria di casa e carica i compagni: “Puntiamo in alto, camminiamo verso la finale”.



“Juve, vai in Porto! – Andata ottavi: CR7 nel suo Portogallo (ore 21) guida i bianconeri alla caccia della Coppa che sognano da 25 anni”, questa l’apertura de La Gazzetta dello Sport



Anche il Corriere dello Sport sofferma l’attenzione sulla squadra di Pirlo: “Qui si vede la Juve – Pirlo ci crede: Lotteremo fino in fondo, vorrei giocare anche io”.