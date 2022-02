E' un pareggio che lascia un pò di amarezza in tutto l'ambiente bianconero, in virtù di come si era passati in vantaggio e di come si stava gestendo una gara quasi perfetta, fino a quell'amnesia difensiva che ha rimesso gli spagnoli in gara. Ma c'è anche grande ottimismo per quel che sarà la sfida di ritorno, con i giocatori della Vecchia Signora che già suonano la carica sui social. Come Giorgio Chiellini o Leonardo Bonucci che scrivono: 'Ci giochiamo tutto al ritorno' e questo un pò il grido di battaglia che riecheggia all'unisono in tutto lo spogliatotio. Di seguito vediamo alcuni post social dei bianconeri.