Nelle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola grande spazio alla Juventus e alla corsa scudetto che al momento la vede a -10 dall'Inter. "Ci crede solo Pirlo" titola il Corriere dello Sport, che spiega: "Stasera lo Spezia, sabato la Lazio. La Juve non vuole mollare ma è in emergenza". Più fiducioso Tuttosport: "Juve, non è finita!" è il titolo in prima pagina. In taglio alto il caos di Lazio-Torino con un'intervista al professor Basetti: "Toro, non ti muovere!".