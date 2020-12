"Una donna a cui piace il calcio è come un gol in trasferta, vale doppio", parola di Cristina Rescigni. Una che il calcio lo segue eccome: juventina per passione, dj per lavoro dove si fa chiamare Christy Swan. Tra Instagram e Tik Tok si mostra senza limiti diventando sempre di più una vera e propria star del web, in passato ha partecipato anche a Temtation Island e spesso è stata avvistata anche sulle tribune dello Stadium a seguire la Juve. Tra una partita e l'altra è diventata una delle più cliccate sui social, dove incanta tutti i follower con i suoi scatti sexy.