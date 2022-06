Intervenuta ai microfoni di Radio 24, Evelina Christillin ha parlato anche del futuro di Paulo Dybala, ormai ex numero 10 della Juve. Ecco le sue dichiarazioni: "Siamo molto amici, l'ho sentito prima e dopo la partita e gli ho anche inviato un selfie con Tardelli per mandargli un abbraccio e dirgli che gli vogliamo bene. Non so se andrà all’Inter però, questo dovreste chiederlo a Marotta".