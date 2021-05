Evelina Christillin, membro dell'UEFA nel consiglio FIFA ha parlato all'evento "Lo sport che verrà" organizzato dal Foglio Sportivo: "La situazione è questa: ci sono due articoli - il 49 e il 51 - dello statuto UEFA che sono stati disattesi. Gli ispettori hanno finito il loro lavoro, ieri la UEFA ha fatto sapere che procederà, quindi o si trova un accordo o si andrà avanti. Sanzioni? La situazione è tutta in divenire"

ALLEGRI - "Davvero torna? lo conosco bene, per me è un grandissimo, mi spiace per Pirlo che ha fatto una cosa molto coraggiosa e lo ha fatto con dignità. Ma Max è Max e se torna sono contenta"