Intervenuta ai microfoni di TMW Radio, Evelina Christillin è tornata a parlare della Superlega.'Tutti noi tifosi siamo preoccupati, però parlare mentre ci sono dei processi giudiziari, sia sportivi che ordinari, mi sembra irrispettoso e imprudente. Dal mio personale punto di vista, mi auguro che il ricorso della società venga accolto: non commento la sentenza, ma mi auguro questo. Poi nei prossimi due mesi si capirà tutto, sia da questo punto di vista che per quanto riguarda la manovra stipendi. E poi, rappresentando io UEFA e FIFA, dico che sarà altrettanto importante la sentenza della Corte di Giustizia europea sulla vicenda Superlega. In questo caso, però, mi devo dissociare dalla Juventus: ho sempre detto che, per quanto mi riguarda, la Superlega è un argomento inaccettabile'.