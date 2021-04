Evelina Christillin è protagonista oggi di una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Tra i diversi argomenti toccati c'è il lavoro fatto con Sara Gama per il professionismo delle calciatrici. Queste le sue parole: "Avevo conosciuto Sara Gama in

consiglio federale, dove all’inizio eravamo le uniche donne, e insieme abbiamo portato avanti la questione del professionismo femminile, che nel 2022- 23 diventerà realtà in Italia, di cui vado molto fiera. Con la Uefa il viaggio in Arabia Saudita poco prima del lockdown col vice segretario generale Kevin Lamour e la mia carissima collega francese Florence Hardouin, per verificare come venivano trattate le donne prima della final four di Supercoppa spagnola".