Le parole di Evelinaospite della trasmissione Radio Anch’io Sport in onda su Radio Uno:SERVE VENDERE - L’ipotesi è dunque quella di una Juventus pronta a investire sui giovani, che non è solo "una cosa positiva ma è anche una necessità. Non solo non si potrà comprare, ma temo bisognerà anche vendere", ha proseguito il membro del consiglio FIFA per la UEFA. "Il progetto lasciato completamente nelle mani di Allegri sarà al risparmio: bisognerà fare fuoco con la legna che si ha, che è una buona legna, ancora un po’ verde, ma legna".