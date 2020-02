Evelina Christillin, membro del consiglio Fifa, ha commentato ai microfoni di Radio Bianconera il momento che sta vivendo la Juve: "Dopo Verona la preoccupazione era tanta, anche in Coppa Italia contro il Milan non si è visto un grande gioco. Il Brescia sicuramente non era un avversario terrificante. Sulla carta siamo ancora in corsa per tutti e tre gli obiettivi, però che non si veda un grande gioco in campo non sono solo io a dirlo. Riprendere Allegri? È ancora sotto contratto, ma non credo che cambiare allenatore risolva tutto. Tra l’altro la Serie A è il campionato che cambia più allenatori e non mi sembra che i risultati poi arrivino. Io vado spesso allo stadio quando la Juve gioca in casa e mi sembra di vedere poco pubblico. Forse c’è un po’ di stanchezza emotiva. Faccio i complimenti ai tifosi del Brescia, noi sembravamo il santuario delle mummie”.



SULLA LOTTA SCUDETTO - “Inter o Lazio? La Lazio non ha impegni infrasettimanali, l’Inter ha un grande allenatore e un’ottima rosa, sicuramente più ampia di quella della Lazio. Anche per questo forse temo di più l’Inter, sono una grande estimatrice di Marotta e so come lavora. Ovviamente spero che alla fine vinceremo noi, ma se devo dire una delle due non so se la Lazio riuscirà a reggere fino alla fine".