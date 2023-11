Torna a parlare di Juventus Evelina Christillin e lo fa a pochi giorni dal derby d'Italia. Una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, che parte dal finale del campionato 1967: "Ricordo che superammo l’Inter all’ultima giornata grazie a una papera del portiere Sarti contro il Mantova e vincemmo lo scudetto. Era il primo anno in cui facevo l’album delle figurine, così è nata la mia rivalità con i nerazzurri. Di Juventus-Inter ne ho vissuti tanti, quando Pellegrini era presidente era solito invitare me e Romiti a pranzo prima delle partite e ci faceva mangiare come se fossimo a un matrimonio. Ero legata anche a Moratti, adesso ci sono Ausilio, Antonello e in particolare Marotta. La rivalità è bella forte, ma l’affetto resta e va oltre".«Per il tricolore è ancora molto presto, però è bello essere tornati lassù e affrontare la capolista con due soli punti di distacco e con la possibilità di superarla e andare in testa. Tra l’altro si giocherà il giorno prima del mio compleanno e io spero che la Juve mi faccia un bel regalo...».- «Certo che ci credo, ma con prudenza: l’Inter gioca meglio e ha una rosa più completa, però la Juventus con una super difesa e con la grinta è arrivata dove non si pensava. Noi tifosi siamo reduci da un anno orribile e pensavamo di portarci iella da soli. Anche i miei gufi erano diventati silenti. Siamo partiti molto prudenti ma sta andando meglio di quanto si potesse predire».- «La Juve è tornata squadra. Manca ancora un attacco che faccia la differenza, ma la difesa è straordinaria e c’è la voglia che è mancata l’anno scorso. Gli avversari hanno di nuovo paura della Juventus».«No. Io ragiono da economista e dico che è stato giusto tenere Vlahovic perché è stato un investimento importante e bisogna aspettare il rendimento. Dusan va aspettato, è giovane però deve rendere di più, ha la capacità di farlo, lo abbiamo visto a Firenze. Nella mia chat del tifo, dove c’è anche Bonaccini (presidente dell’Emilia Romagna, ndr ), tanti rimpiangono Romelu ma io non sono di quel partito».- «Io sto dalla sua parte perché ha tenuto la barra dritta in un momento in cui era facile perdere il controllo. Per leadership e aspetto manageriale non si discute, quanto al gioco, il suo è questo. Certo, a volte non è divertente veder giocare la Juventus, ma alla fine conta il risultato. C’è tutto di Max in questa rinascita».«Molto. Mi ha commosso vedere entrare Nicolussi Caviglia dopo tutte le sfortune che ha avuto e sono contenta che sia stato rinnovato il contratto a Fagioli, che va assistito e curato. Verso di lui sento una tenerezza materna. La politica degli investimenti è stata giusta, bisogna ringraziare gli azionisti per i 3 aumenti di capitale in 4 anni, però il rosso c’è ancora e non aveva senso spendere sul mercato. Giusto investire sui giovani e non guardare solo al futuro immediato ma più a lungo raggio. Poi hanno preso un genio come Giuntoli, che ha una sua strategia e ha dimostrato di saper fare bene».