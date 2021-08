consigliere UEFA, ha parlato dell'addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue parole:"In qualità di consigliere Uefa devo stare molto attenta nel parlare delle singole squadre: sono una vecchia tifosa della Juventus, ma da aprile in poi sono soltanto un’affezionata tifosa e guardo la situazione in casa Juve con preoccupazione viste le prime due partite.Ma Cristiano ha dato tanto sul campo facendo tantissimi gol. Se uno pensa che l’idea fosse quella che automaticamente dovesse arrivare la Champions per me era pensare troppo in grande".