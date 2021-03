3









Evelina Christillin, tifosa della Juventus e membro del board FIFA, ha parlato alla Gazzetta: "È stato uno struggimento ero a casa da sola e non potevo far altro che attaccarmi al telefono. La notte l’ho passata insonne, ma ora mi sento di nuovo battagliera: ci rialzeremo come sempre. Se ci credevo? Assolutamente sì. La prestazione contro la Lazio mi aveva confortato. Uno dei miei amici di chat, Giammaria, ha paragonato le invenzioni di Pirlo, da Danilo centrocampista a Bernardeschi terzino, agli esperimenti del piccolo chimico. Ero fiduciosa anche perché avevo visto la squadra carica".



TIFOSI JUVE - «Non siamo rassegnati, siamo solo scesi sulla terra. Abituati all’attico, ora ci siamo sistemati al terzo piano. Però ogni tanto fa bene. Ero a Reggio Emilia per la Supercoppa e sono tornata in treno con la squadra: abbiamo festeggiato come non succedeva da anni, perché ci si rende conto che nulla è più scontato».



SCUDETTO - «La speranza è l’ultima a morire ma lo considero un capitolo semi chiuso: dieci punti sono tanti e l’Inter è molto forte».



RONALDO - «Lo dico da torinese e italiana: è stato un bene per il calcio, perché ci ha risollevato anche a livello di immagine dopo l’eliminazione dal Mondiale, e per la mia città, dove ha portato turisti e movimento. E poi i suoi gol li ha fatti. E’ ingeneroso attaccarlo per una partita sbagliata. La Champions arriverà quando non sarà più un’ossessione».



RIPARTENZA - «Ripartendo dai giovani e valorizzando i giocatori che abbiamo. Chiesa è stato il migliore nella doppia sfida di Coppa, abbiamo De Ligt, Demiral, Fagioli e Dragusin dell’Under 23 e non dobbiamo dimenticare Dybala, un campione da recuperare che quest’anno è stato molto sfortunato. Bisogna affiancare i giovani ai senatori e fare qualche ritocco a centrocampo».