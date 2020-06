Evelina Christillin, delegata Uefa, parla della Juventus in un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: "Sono contenta che il calcio abbia ripreso però avrei preferito un altro finale".



SULLA JUVE - "Succede che un po’ abbiamo la pancia piena e quindi meno motivazioni, perché il carniere è pieno dopo 8 scudetti, 4 Coppe Italia e due finali di Champions, un po’ il lockdown ha interrotto sul più bello un percorso che la squadra stava facendo con il nuovo allenatore: per imporre un nuovo modello di gioco ci vuole tempo e quando sembrava che l’ingranaggio avesse cominciato a funzionare è arrivato lo stop. Riprendere adesso non è facile. Rispetto alla gara con l’Inter, dove la Juventus mi era piaciuta, ho visto un passo indietro».



PREOCCUPAZIONI - "Mi sembra che il problema sia soprattutto davanti: nonostante un tridente di super valore, in due partite tra Milan e Napoli non siamo riusciti a fare neanche un gol. In finale mi sarei aspettata la ferocia degli anni passati, invece in questa stagione ci è mancata spesso. Dopo un grande inizio (penso al 4-3 col Napoli alla seconda giornata) c’è stata un’involuzione e il sarrismo si è visto solo a sprazzi. Siamo in una fase di confusione: non è la Juve risultatista di Allegri, che a molti non piaceva ma a me sì, ma non vedo neppure la fantasia al potere".



SU SARRI - "Criticare a priori è sempre sbagliato, Sarri come tutti deve essere giudicato in base ai risultati e non è ancora arrivato il momento. Le somme si tireranno ad agosto, dopo il campionato e la Champions League. Diciamo che il coefficiente di queste due prime prove era basso, quello delle prossime due invece è molto alto, perché gli obiettivi che restano sono decisamente più importanti. Certo è che se la stagione dovesse finire senza titoli sarebbe inevitabilmente deludente".



SU RONALDO - "Quando si parla di lui l’asticella è sempre molto alta. Ci si aspetta che risolva tutte le partite, ma anche lui è umano. Per quanto possa essersi allenato durante il lockdown, come tutti sta risentendo del lungo periodo lontano dal campo. Però trovo ingeneroso prendersela con lui per un rigore sbagliato e due partite sotto tono. Non può sempre essere stellare. Finora la sua stagione è stata positiva e non è mica finita qui...Io sono fiduciosa, anche se la Lazio è lì e in 12 partite può succedere di tutto: abbiamo un punto di vantaggio che va difeso con le unghie e con i denti".



SULLA CHAMPIONS - "Sarebbe stato meglio se le avessero chiamate solo eight, perché la parola final non ci porta molto bene...Scherzi a parte, passare il turno è alla nostra portata e se ci qualifichiamo possiamo giocarcela, perché in gara secca può succedere di tutto. In più Ronaldo potrà sfruttare il fattore casa: giocare a Lisbona sarà una grande spinta. Avere più tempo per entrare in forma per la Juve può diventare un vantaggio. La Uefa ha fatto un lavoro pazzesco, resettare dopo l’annullamento dell’Europeo e ripartire riprogrammando tutto non è stato uno scherzo. Non sarà la solita Champions, ma questa formula è molto attraente: sarà come vivere un Mondiale. E chissà che la novità non porti bene alla mia Juventus...".