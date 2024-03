Evelina, membro dell'UEFA vicino a Ceferin, ha fornito chiarimenti sulla possibilità del Napoli di partecipare al Mondiale per Club FIFA. Durante un'intervista a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, ha espresso il suo auspicio affinché gli azzurri proseguano nel cammino della Champions League e, possibilmente, si qualifichino per il torneo mondiale. Questo argomento è collegato alla posizione del Napoli nella graduatoria attuale, al di fuori della zona di qualificazione, attualmente occupata dalla Juventus, nonostante la squadra non abbia partecipato all'edizione in corso del torneo europeo. Le dichiarazioni di Christillin giungono in seguito alle recenti affermazioni di De Laurentiis, il quale ha sollevato polemiche riguardo alla partecipazione dei bianconeri.LE PAROLE - "Napoli Mondiale per Club? La FIFA ha spiegato tutto. Non posso che augurare agli azzurri di andare avanti in Champions League e magari qualificarsi"