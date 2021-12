Evelina Christillin ha parlato di Juve, nel contesto delle premiazioni per il GoldenBoy 2021:"Non tocca a me dire un bel niente, perché sono tifosa juventina e perché faccio parte di organizzazioni internazionali che non possono intervenire. Su Suarez è stato tutto archiviato. Il problema da eliminare che è quello delle plusvalenze oltre al problema dell'aumento dei costi che potrebbe far saltare il sistema calcio. Dispiace che queste polemiche giustificate perché si tratta di fatti, purtroppo si riflettono anche sui risultati sul campo ma verranno tempi migliori. Ho sentito Nedved prima del Venezia che diceva che non interverranno sul mercato di gennaio e che quindi l'onda verde viene promossa e vediamo cosa saprà fare San Max".Parole raccolte da Tmw.