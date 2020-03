Evelina Christillin, Membro del Comitato Esecutivo dell'Uefa, è intervenuta ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "La UEFA è un organismo sportivo e come tale obbedisce agli ordini che arrivano dai governi nazionali. Poco fa mi mandavano foto di sciatori ammassati, una folla trabocchevole come se niente fosse. Ci sono atteggiamenti ancora molto difformi, quindi credo che l'Unione Europea debba dare una direttiva generale. Durante il consiglio federale ero collegata insieme al presidente Agnelli per capire se avessimo possibilità di via libera per le squadre italiane ad entrare in Spagna".



EUROPEI - "L'argomento Europei non è stato ancora toccato, in questo momento il campionato Europeo è stra confermato, ma magari domani non lo sarà più. Da un punto di vista italiano ci piacerebbe andare avanti, anche se magari chiedendolo a Roberto Mancini non sarà dello stesso avviso".



CHAMPIONS ED EUROPA LEAGUE - "Magari si trovano dei terreni neutri, non sono certo io a decidere. Già adesso abbiamo un'amichevole con la Germania che sarà giocata a porte chiuse. In Inghilterra non ci hanno ancora detto cosa farne. Si sta ragionando di ora in ora, non è possibile dare decisioni definitive. Noi tutti navighiamo a vista, chi è al comando fa quello che può".